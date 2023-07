SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Sensirion-Investition eingebracht

Am 21.07.2018 wurde die Sensirion-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Sensirion-Anteile bei 49,55 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hat, hat nun 20,182 Anteile im Depot. Die gehaltenen Sensirion-Papiere wären am 20.07.2023 1 457,11 CHF wert, da der Schlussstand 72,20 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,71 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Sensirion belief sich zuletzt auf 1,16 Mrd. CHF. Am 22.03.2018 wagte die Sensirion-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Sensirion-Papiers auf 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at