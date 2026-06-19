SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sensirion von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Sensirion-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Sensirion-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,20 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Sensirion-Aktie investierten, hätten nun 1,558 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Sensirion-Papiere wären am 18.06.2026 132,40 CHF wert, da der Schlussstand 85,00 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 132,40 CHF, was einer positiven Performance von 32,40 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Sensirion belief sich zuletzt auf 1,30 Mrd. CHF. Sensirion-Papiere wurden am 22.03.2018 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Sensirion-Aktie bei 45,15 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at