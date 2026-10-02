Sensirion Aktie

Sensirion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

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Sensirion-Anlage 02.10.2026 10:04:08

SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sensirion von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sensirion eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Sensirion-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 72,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,379 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sensirion-Papiers auf 88,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,34 Prozent gesteigert.

Der Sensirion-Wert an der Börse wurde auf 1,35 Mrd. CHF beziffert. Sensirion-Anteile wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Sensirion-Anteils lag damals bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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