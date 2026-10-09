Sensirion Aktie
WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126
|Langfristige Performance
|
09.10.2026 10:04:05
SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sensirion von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sensirion-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 115,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Sensirion-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,666 Sensirion-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 763,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 88,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,66 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Sensirion bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd. CHF. Am 22.03.2018 wurden Sensirion-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Sensirion-Aktie bei 45,15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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