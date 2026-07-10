SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sensirion-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Sensirion-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 90,30 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,107 Anteilen. Die gehaltenen Sensirion-Anteile wären am 09.07.2026 86,16 CHF wert, da der Schlussstand 77,80 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,84 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Sensirion belief sich zuletzt auf 1,17 Mrd. CHF. Am 22.03.2018 wurden Sensirion-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Sensirion-Aktie lag beim Börsengang bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at