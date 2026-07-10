Sensirion Aktie

Sensirion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 10.07.2026 10:04:08

SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sensirion-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Sensirion-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 90,30 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,107 Anteilen. Die gehaltenen Sensirion-Anteile wären am 09.07.2026 86,16 CHF wert, da der Schlussstand 77,80 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,84 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Sensirion belief sich zuletzt auf 1,17 Mrd. CHF. Am 22.03.2018 wurden Sensirion-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Sensirion-Aktie lag beim Börsengang bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sensirion Holding AG

mehr Nachrichten