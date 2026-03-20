SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sensirion von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Sensirion-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 98,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sensirion-Aktie investiert, befänden sich nun 102,041 Sensirion-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sensirion-Aktie auf 54,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 561,22 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,39 Prozent.

Der Marktwert von Sensirion betrug jüngst 846,93 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Sensirion-Anteils fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Sensirion-Aktie belief sich damals auf 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at