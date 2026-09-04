Sensirion Aktie
WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126
|Langfristige Performance
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04.09.2026 10:03:59
SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sensirion von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden Sensirion-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Sensirion-Aktie an diesem Tag bei 77,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 128,535 Sensirion-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 820,05 CHF, da sich der Wert einer Sensirion-Aktie am 03.09.2026 auf 76,40 CHF belief. Mit einer Performance von -1,80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Sensirion wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,19 Mrd. CHF gelistet. Das Sensirion-Papier wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Sensirion-Anteils belief sich damals auf 45,15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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