SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sensirion von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sensirion-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurden Sensirion-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Sensirion-Aktie an diesem Tag bei 77,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 128,535 Sensirion-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 820,05 CHF, da sich der Wert einer Sensirion-Aktie am 03.09.2026 auf 76,40 CHF belief. Mit einer Performance von -1,80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Sensirion wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,19 Mrd. CHF gelistet. Das Sensirion-Papier wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Sensirion-Anteils belief sich damals auf 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at