Sensirion Aktie

Sensirion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

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Profitable Sensirion-Anlage? 17.04.2026 10:03:58

SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sensirion-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sensirion-Aktien verlieren können.

Am 17.04.2023 wurden Sensirion-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Sensirion-Aktie an diesem Tag bei 95,90 CHF. Bei einem Sensirion-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,043 Sensirion-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71,64 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Anteils am 16.04.2026 auf 68,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,36 Prozent.

Sensirion wurde am Markt mit 1,07 Mrd. CHF bewertet. Der erste Handelstag der Sensirion-Anteile an der Börse SWX war der 22.03.2018. Der Erstkurs des Sensirion-Papiers lag beim Börsengang bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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