13.02.2026 10:03:58
SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sensirion-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Sensirion-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Sensirion-Anteile an diesem Tag bei 67,90 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Sensirion-Aktie investierten, hätten nun 1,473 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sensirion-Papiers auf 57,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,54 CHF wert. Mit einer Performance von -15,46 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Sensirion-Wert an der Börse wurde auf 907,89 Mio. CHF beziffert. Der Sensirion-Börsengang fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Die Sensirion-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
