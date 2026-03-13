Sensirion Aktie

Sensirion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

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Sensirion-Investition im Blick 13.03.2026 10:03:45

SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sensirion-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Sensirion-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 75,90 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 13,175 Sensirion-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 781,29 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Anteils am 12.03.2026 auf 59,30 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 21,87 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Sensirion belief sich zuletzt auf 921,52 Mio. CHF. Am 22.03.2018 wurden Sensirion-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Sensirion-Papiers belief sich damals auf 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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