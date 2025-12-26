Sensirion Aktie

Sensirion

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

Lohnendes Sensirion-Investment? 26.12.2025 10:03:34

SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sensirion-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Sensirion-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 96,90 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Sensirion-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,032 Sensirion-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 59,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,82 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 38,18 Prozent.

Sensirion war somit zuletzt am Markt 933,42 Mio. CHF wert. Das Börsendebüt der Sensirion-Aktie fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Sensirion-Anteils bei 45,15 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

