SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sensirion von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Sensirion-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Sensirion-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Sensirion-Anteile an diesem Tag bei 95,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Sensirion-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,460 Sensirion-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.05.2026 828,45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 79,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 17,15 Prozent eingebüßt.

Sensirion erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,23 Mrd. CHF. Das Sensirion-IPO fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Sensirion-Anteils belief sich damals auf 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at