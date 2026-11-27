Vor 3 Jahren wurden Sensirion-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 81,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 123,457 Sensirion-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sensirion-Aktien wären am 26.11.2026 9 506,17 CHF wert, da der Schlussstand 77,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,94 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Sensirion belief sich zuletzt auf 1,15 Mrd. CHF. Am 22.03.2018 wurden Sensirion-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt der Sensirion-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at