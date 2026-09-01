SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in SF Urban Properties von vor 5 Jahren gerechnet?

Bei einem frühen SF Urban Properties-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SF Urban Properties-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 103,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,087 SF Urban Properties-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (102,00 CHF), wäre die Investition nun 9 902,91 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,97 Prozent.

SF Urban Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 340,22 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at