SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Performance im Blick
|
13.10.2026 10:03:47
SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden SF Urban Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SF Urban Properties-Anteile bei 97,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investierten, hätten nun 102,459 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 399,59 CHF, da sich der Wert einer SF Urban Properties-Aktie am 12.10.2026 auf 101,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 4,00 Prozent mehr wert.
Alle SF Urban Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 340,55 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SF Urban Properties AG
Analysen zu SF Urban Properties AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SF Urban Properties AG
|102,00
|-0,49%