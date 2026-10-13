SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SF Urban Properties-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden SF Urban Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SF Urban Properties-Anteile bei 97,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investierten, hätten nun 102,459 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 399,59 CHF, da sich der Wert einer SF Urban Properties-Aktie am 12.10.2026 auf 101,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 4,00 Prozent mehr wert.

Alle SF Urban Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 340,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at