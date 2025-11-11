SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SF Urban Properties-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SF Urban Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Am 11.11.2024 wurde die SF Urban Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 91,20 CHF. Bei einem SF Urban Properties-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,096 SF Urban Properties-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SF Urban Properties-Papiers auf 98,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,46 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,46 Prozent angewachsen.

Insgesamt war SF Urban Properties zuletzt 328,42 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at