SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Langfristige Anlage
|
10.11.2026 10:03:31
SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SF Urban Properties-Investition von vor einem Jahr eingebracht
SF Urban Properties-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 98,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,020 SF Urban Properties-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,10 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Papiers am 09.11.2026 auf 103,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 5,10 Prozent.
Zuletzt verbuchte SF Urban Properties einen Börsenwert von 347,38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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