SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SF Urban Properties-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

SF Urban Properties-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 97,80 CHF. Bei einem SF Urban Properties-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102,249 SF Urban Properties-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 103,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 10 582,82 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,83 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von SF Urban Properties bezifferte sich zuletzt auf 350,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at