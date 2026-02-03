SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Lohnender SF Urban Properties-Einstieg?
|
03.02.2026 10:04:03
SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SF Urban Properties-Investment von vor einem Jahr verdient
SF Urban Properties-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 97,80 CHF. Bei einem SF Urban Properties-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102,249 SF Urban Properties-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 103,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 10 582,82 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,83 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von SF Urban Properties bezifferte sich zuletzt auf 350,39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SF Urban Properties AG
Analysen zu SF Urban Properties AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SF Urban Properties AG
|104,00
|0,00%