SF Urban Properties Aktie

SF Urban Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender SF Urban Properties-Einstieg? 03.02.2026 10:04:03

SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SF Urban Properties-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

SF Urban Properties-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 97,80 CHF. Bei einem SF Urban Properties-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102,249 SF Urban Properties-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 103,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 10 582,82 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,83 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von SF Urban Properties bezifferte sich zuletzt auf 350,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SF Urban Properties AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SF Urban Properties AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SF Urban Properties AG 104,00 0,00% SF Urban Properties AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX an Nulllinie -- DAX leicht im Minus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigt sich an der Wiener Börse eine stabile Tendenz. Auch der DAX notiert mit leichten Abschlägen. Am Mittwoch befanden sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen