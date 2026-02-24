SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SF Urban Properties von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 24.02.2016 wurde das SF Urban Properties-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SF Urban Properties-Anteile bei 77,79 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 128,545 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (107,00 CHF), wäre die Investition nun 13 754,27 CHF wert. Damit wäre die Investition um 37,54 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete SF Urban Properties eine Marktkapitalisierung von 358,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at