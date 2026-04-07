SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|SF Urban Properties-Anlage unter der Lupe
|
07.04.2026 10:03:42
SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SF Urban Properties von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die SF Urban Properties-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die SF Urban Properties-Aktie bei 90,00 CHF. Bei einem SF Urban Properties-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 111,111 SF Urban Properties-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 11 444,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 103,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +14,44 Prozent.
SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 345,51 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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