SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine SF Urban Properties-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SF Urban Properties-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das SF Urban Properties-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SF Urban Properties-Anteile betrug an diesem Tag 104,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,615 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SF Urban Properties-Papiers auf 101,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 975,96 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 975,96 CHF, was einer negativen Performance von 2,40 Prozent entspricht.

SF Urban Properties war somit zuletzt am Markt 342,01 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at