SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: Wäre ein Investment in SF Urban Properties vor einem Jahr inzwischen rentabel?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SF Urban Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das SF Urban Properties-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SF Urban Properties-Anteile bei 97,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SF Urban Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,288 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 98,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 008,23 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,82 Prozent vermehrt.

SF Urban Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 329,69 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at