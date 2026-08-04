SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SFS-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das SFS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SFS-Papier bei 74,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die SFS-Aktie investierten, hätten nun 135,135 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (133,00 CHF), wäre die Investition nun 17 972,97 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 79,73 Prozent gesteigert.

Am Markt war SFS jüngst 5,13 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at