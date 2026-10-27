SFS Aktie

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WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

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SFS-Anlage 27.10.2026 10:03:29

SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in SFS-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die SFS-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 76,10 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die SFS-Aktie investierten, hätten nun 131,406 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 370,57 CHF, da sich der Wert eines SFS-Papiers am 26.10.2026 auf 139,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83,71 Prozent erhöht.

Der Marktwert von SFS betrug jüngst 5,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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