SFS-Anlage im Blick 03.03.2026 10:04:01

SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen SFS-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit SFS-Anteilen statt. Zum Handelsende standen SFS-Anteile an diesem Tag bei 113,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SFS-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,818 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SFS-Papiere wären am 02.03.2026 1 056,44 CHF wert, da der Schlussstand 119,80 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +5,64 Prozent.

SFS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,65 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

