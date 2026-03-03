SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|SFS-Anlage im Blick
|
03.03.2026 10:04:01
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit SFS-Anteilen statt. Zum Handelsende standen SFS-Anteile an diesem Tag bei 113,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SFS-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,818 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SFS-Papiere wären am 02.03.2026 1 056,44 CHF wert, da der Schlussstand 119,80 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +5,64 Prozent.
SFS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,65 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
