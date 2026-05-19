SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|SFS-Anlage unter der Lupe
|
19.05.2026 10:04:09
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.05.2025 wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 118,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,847 SFS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der SFS-Aktie auf 123,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,41 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,41 Prozent vermehrt.
Am Markt war SFS jüngst 4,77 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SFS AG
|
10:04
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.05.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.05.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.04.26
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.04.26
|Dividendenpolitik: So viel Dividende zahlt SPI-Wert SFS an Anleger (finanzen.at)
|
22.04.26
|SFS Annual General Meeting Approves All Proposals (EQS Group)
|
22.04.26
|SFS Generalversammlung genehmigt alle Anträge (EQS Group)
|
21.04.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)