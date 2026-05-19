SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr abgeworfen

Am 19.05.2025 wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 118,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,847 SFS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der SFS-Aktie auf 123,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,41 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,41 Prozent vermehrt.

Am Markt war SFS jüngst 4,77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at