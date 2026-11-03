SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen SFS-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das SFS-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SFS-Papier an diesem Tag bei 108,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SFS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,923 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 141,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,26 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,26 Prozent zugenommen.

Insgesamt war SFS zuletzt 5,45 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at