SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Rentabler SFS-Einstieg?
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16.06.2026 10:03:56
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der SFS-Aktie statt. Der Schlusskurs der SFS-Aktie betrug an diesem Tag 111,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das SFS-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,977 SFS-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 131,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 175,94 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,59 Prozent angewachsen.
SFS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,06 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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