SFS Aktie

SFS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler SFS-Einstieg? 16.06.2026 10:03:56

SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SFS-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der SFS-Aktie statt. Der Schlusskurs der SFS-Aktie betrug an diesem Tag 111,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das SFS-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,977 SFS-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 131,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 175,94 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,59 Prozent angewachsen.

SFS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,06 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SFS AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SFS AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SFS AG 141,00 1,44% SFS AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen