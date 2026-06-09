SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SFS-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SFS-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 71,75 CHF. Bei einem SFS-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,394 SFS-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SFS-Aktie auf 127,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177,56 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 77,56 Prozent.

Zuletzt verbuchte SFS einen Börsenwert von 4,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at