SFS Aktie

SFS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable SFS-Anlage? 09.06.2026 10:04:08

SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SFS-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SFS-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 71,75 CHF. Bei einem SFS-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,394 SFS-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SFS-Aktie auf 127,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177,56 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 77,56 Prozent.

Zuletzt verbuchte SFS einen Börsenwert von 4,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SFS AG

mehr Nachrichten