SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Frühe Investition
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18.08.2026 10:03:34
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das SFS-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 100,20 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die SFS-Aktie investierten, hätten nun 9,980 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 130,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 305,39 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,54 Prozent angezogen.
SFS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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