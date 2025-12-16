SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Lohnende SFS-Anlage?
|
16.12.2025 10:03:58
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SFS-Papier an diesem Tag bei 103,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die SFS-Aktie investiert hat, hat nun 0,969 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,46 CHF, da sich der Wert eines SFS-Anteils am 15.12.2025 auf 107,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,46 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von SFS bezifferte sich zuletzt auf 4,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
