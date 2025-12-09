SFS Aktie
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SFS von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die SFS-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 89,40 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die SFS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 111,857 Anteilen. Die gehaltenen SFS-Anteile wären am 08.12.2025 11 812,08 CHF wert, da der Schlussstand 105,60 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,12 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte SFS einen Börsenwert von 4,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
