SFS Aktie

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WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

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Rentabler SFS-Einstieg? 29.09.2026 10:03:33

SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SFS-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden SFS-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 77,15 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,962 SFS-Anteilen. Die gehaltenen SFS-Aktien wären am 28.09.2026 1 767,98 CHF wert, da der Schlussstand 136,40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76,80 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von SFS belief sich jüngst auf 5,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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