SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SFS-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden SFS-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das SFS-Papier bei 64,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 155,039 SFS-Papiere. Die gehaltenen SFS-Anteile wären am 16.02.2026 19 069,77 CHF wert, da der Schlussstand 123,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90,70 Prozent zugenommen.

Am Markt war SFS jüngst 4,88 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at