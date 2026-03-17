SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in SFS-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.03.2016 wurde die SFS-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SFS-Anteile an diesem Tag 70,80 CHF wert. Bei einem SFS-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,412 SFS-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 165,54 CHF, da sich der Wert eines SFS-Papiers am 16.03.2026 auf 117,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,54 Prozent angewachsen.

SFS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at