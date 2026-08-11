SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Profitables SFS-Investment?
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11.08.2026 10:04:10
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die SFS-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 105,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SFS-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,945 SFS-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 124,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 131,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,57 Prozent vermehrt.
SFS war somit zuletzt am Markt 5,22 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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