SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Lohnende SFS-Anlage?
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13.10.2026 10:03:47
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SFS-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das SFS-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 95,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die SFS-Aktie investierten, hätten nun 1,046 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 12.10.2026 145,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 138,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,19 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für SFS eine Börsenbewertung in Höhe von 5,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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