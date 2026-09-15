SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Rentables SFS-Investment?
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15.09.2026 10:03:29
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SFS von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das SFS-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die SFS-Aktie an diesem Tag bei 100,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 99,404 SFS-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (132,60 CHF), wäre das Investment nun 13 180,91 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 31,81 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte SFS einen Börsenwert von 5,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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