SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SFS von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in SFS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SFS-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 125,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,943 SFS-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 111,99 CHF, da sich der Wert eines SFS-Anteils am 19.10.2026 auf 140,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,20 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von SFS betrug jüngst 5,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at