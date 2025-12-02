SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|SFS-Performance im Blick
|
02.12.2025 10:03:57
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SFS von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das SFS-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 128,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SFS-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,776 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 802,49 CHF, da sich der Wert eines SFS-Papiers am 01.12.2025 auf 103,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,75 Prozent eingebüßt.
Am Markt war SFS jüngst 3,99 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SFS AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SFS von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
25.11.25
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.11.25
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Verlust hätte ein SFS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.11.25
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel wäre ein Investment in SFS von vor 3 Jahren heute wert (finanzen.at)
|
04.11.25
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.25
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.10.25
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SFS von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.25
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)