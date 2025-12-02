SFS Aktie

SFS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SFS-Performance im Blick 02.12.2025 10:03:57

SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SFS von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SFS gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das SFS-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 128,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SFS-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,776 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 802,49 CHF, da sich der Wert eines SFS-Papiers am 01.12.2025 auf 103,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,75 Prozent eingebüßt.

Am Markt war SFS jüngst 3,99 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SFS AGmehr Nachrichten