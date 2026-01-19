SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Langfristige Performance
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades SGS SA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der SGS SA-Anteile betrug an diesem Tag 92,16 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 10,851 SGS SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 038,85 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Anteils am 16.01.2026 auf 95,74 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 038,85 CHF entspricht einer Performance von +3,88 Prozent.
SGS SA wurde am Markt mit 18,53 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SGS SA
|
10:04
|SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine SGS SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.12.25
|Aufschläge in Zürich: SLI bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
22.12.25
|Montagshandel in Zürich: SLI schlussendlich freundlich (finanzen.at)