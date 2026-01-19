SGS Aktie

SGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

Langfristige Performance 19.01.2026 10:04:02

SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in SGS SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades SGS SA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der SGS SA-Anteile betrug an diesem Tag 92,16 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 10,851 SGS SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 038,85 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Anteils am 16.01.2026 auf 95,74 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 038,85 CHF entspricht einer Performance von +3,88 Prozent.

SGS SA wurde am Markt mit 18,53 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

