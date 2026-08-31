SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SGS SA-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die SGS SA-Anteile bei 80,38 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,244 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93,44 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,25 CHF wert. Mit einer Performance von +16,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von SGS SA bezifferte sich zuletzt auf 18,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at