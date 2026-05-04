SGS Aktie

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WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

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Frühes Investment 04.05.2026 10:03:41

SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in SGS SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das SGS SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SGS SA-Anteile bei 81,68 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die SGS SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,243 SGS SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 1 036,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 84,64 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,62 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von SGS SA belief sich zuletzt auf 16,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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