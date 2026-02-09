SGS Aktie

WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

Profitabler SGS SA-Einstieg? 09.02.2026 10:04:28

SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren SGS SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

SGS SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 89,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SGS SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,223 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 95,36 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 070,26 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,03 Prozent erhöht.

Der SGS SA-Wert an der Börse wurde auf 18,46 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

