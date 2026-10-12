SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SGS SA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der SGS SA-Aktie betrug an diesem Tag 85,72 CHF. Bei einem SGS SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,167 SGS SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 96,44 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,51 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 12,51 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von SGS SA belief sich zuletzt auf 19,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at