SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Lukratives SGS SA-Investment?
|
19.10.2026 10:04:18
SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit SGS SA-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 87,52 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 11,426 SGS SA-Aktien. Die gehaltenen SGS SA-Anteile wären am 16.10.2026 1 117,69 CHF wert, da der Schlussstand 97,82 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,77 Prozent.
Zuletzt verbuchte SGS SA einen Börsenwert von 19,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SGS SA
|
19.10.26
|SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gewinne in Zürich: SLI klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
12.10.26
|SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse Zürich: SLI steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
09.10.26
|Optimismus in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.10.26
|SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SGS SA von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu SGS SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SGS SA
|105,70
|0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.