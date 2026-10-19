SGS Aktie

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WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

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Lukratives SGS SA-Investment? 19.10.2026 10:04:18

SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in SGS SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit SGS SA-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 87,52 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 11,426 SGS SA-Aktien. Die gehaltenen SGS SA-Anteile wären am 16.10.2026 1 117,69 CHF wert, da der Schlussstand 97,82 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,77 Prozent.

Zuletzt verbuchte SGS SA einen Börsenwert von 19,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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