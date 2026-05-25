SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Rentable SGS SA-Anlage?
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25.05.2026 10:03:55
SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SGS SA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SGS SA-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 85,44 CHF wert. Bei einem SGS SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,704 SGS SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SGS SA-Aktie auf 87,66 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 025,98 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +2,60 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SGS SA belief sich zuletzt auf 17,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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