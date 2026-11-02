SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SGS SA-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurden SGS SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 111,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,899 SGS SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2026 93,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 103,60 CHF belief. Mit einer Performance von -6,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war SGS SA jüngst 20,46 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at