SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Lohnender SGS SA-Einstieg?
|
30.03.2026 10:03:40
SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SGS SA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 81,16 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 123,213 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 83,82 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 327,75 CHF wert. Mit einer Performance von +3,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von SGS SA belief sich jüngst auf 16,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SGS SA
|
10:03
|SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.03.26
|Gewinne in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
24.03.26
|SLI aktuell: SLI verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
23.03.26
|SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SGS SA von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.03.26
|Aufschläge in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.03.26
|SLI aktuell: SLI fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
16.03.26
|Aufschläge in Zürich: SLI notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.03.26
|Zuversicht in Zürich: SLI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)