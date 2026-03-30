SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in SGS SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SGS SA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 81,16 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 123,213 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 83,82 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 327,75 CHF wert. Mit einer Performance von +3,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von SGS SA belief sich jüngst auf 16,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at