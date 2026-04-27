SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|SGS SA-Investmentbeispiel
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27.04.2026 10:03:32
SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SGS SA von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der SGS SA-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 86,28 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,159 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,73 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Anteils am 24.04.2026 auf 85,18 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 1,27 Prozent.
SGS SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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